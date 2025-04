La empresaria Yina Calderón y la Toxi Costeña discutieron con Mateo Varela tras intentar defender a Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia.

El Jefe puso a los participantes a realizar una actividad del tarot, donde cada uno debía tomar tres cartas y según lo que saliera las interpretaba para uno de sus compañeros.

En el turno de Lady Tabares esta decidió dedicar sus cartas para la actriz Norma Nivia, a quien tildó de "malévola", detallando lo mucho que la ha sorprendido con el pasar de la competencia.

"Siempre has sido una mentira mostrando algo que no eras y ocultando tu verdadero ser (...) eres fría, calculadora, algo maniática, malévola", le dijo.

La actriz no quiso responderle, pero Yina Calderón quiso reforzar las palabras de Lady Tabares llamándola nuevamente "bruja".

Tras sus palabras en contra de la actriz, Mateo Varela intentó defenderla señalando que le estaba haciendo "pauta" y la Toxi Costeña y Yina Calderón le pidieron que no se metiera en conflictos de mujeres, detallando que él solo se va contra ellas, pero no es capaz de discutir con algún hombre.

"No te metas en líos de faldas, eso no está bien, aprende de tus amigos (...) deja de meterte donde no te importa, es un lío de mujeres (...) es un igualado con las mujeres, vamos a ver si a un hombre se le para igual", le dijeron.