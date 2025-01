Los influenciadores Yina Calderón y la Liendra hablaron por primera vez en La casa de los famosos Colombia sobre los pleitos que han protagonizado en redes sociales.

Algunos de los participantes se reunieron en la sala de La casa de los famosos Colombia y hablaron sobre las cualidades que ven en sus compañeros.

Una vez se unieron Yina Calderón y la Liendra a la conversación, la empresaria señaló que ella era muy buena persona con quienes le caían bien, pero muy mala con quienes no son de su agrado.

Tras su confesión la cuestionaron sobre cómo le caía la Liendra y señaló que bien, pues no ha tenido mayores inconvenientes y el joven decidió sincerarse al respecto.

“Tú me has tirad* por años y yo nunca te he respondido. Si alguien te ha tenido paciencia soy yo. De mí nunca ha recibido una sola respuesta. Me tir*ste con mi cuerpo, mi cara, luego con mi p***, estoy viendo cuál es la siguiente innovación en la casa, cuál va a ser el descache, pero yo de verdad no me tomo nada personal, obviamente si siento que falta conocernos”, destacó.