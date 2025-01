Las influenciadoras Melissa Gate y Karina García protagonizaron una discusión en La casa de los famosos Colombia tras hablar sobre la empresaria Yina Calderón.

Melissa Gate y Karina García fueron elegidas por el Jefe para ingresar al Loft, un apartamento aparte de la casa principal de La casa de los famosos Colombia, donde deben estar encerradas hasta el martes junto a ‘Coco’ Gonzalo Escobar y Cristian Pasquel.

El Jefe decidió dejarlos en Loft por sus personalidades y solo en los próximos días podrán ir a la casa principal a reunirse con sus compañeros.

Desde este privilegiado lugar pudieron observar la entrada de cada uno de los demás participantes a La casa de los famosos Colombia, siendo la última en ingresar la empresaria Yina Calderón.

Debido a las diferencias que han protagonizado Yina Calderón y Melissa Gate, esta última no dudó en lanzar varias críticas al respecto sobre la empresaria y hablar sobre el pleito que tiene la joven con la modelo trans Sofía Avendaño.

Recordemos que las dos enfrentan un proceso legal luego de que en una fiesta de la Dj Marcela Reyes tuvieran un encontrón, donde la hermana de Yina Calderón, Juliana Calderón habría agredid* a Sofía.

Sin embargo, la modelo argumenta que Yina también la g*lpeó, pero la empresaria desmiente dicha afirmación.

“Meli Yina no le peg* y meto las manos al fuego. Cuando Yina sale diciendo eso estaba b*rracha, pero es mentira, la que le peg* fue Juliana. Se tiene que decir las cosas como son y uno tampoco se puede poner a inventar. Yo confío en Yina, esa puede ser lo que sea, pero en frentera, sincera”, expresó.

Mientras que Melissa Gate reiteró desagrado por Yina Calderón, aunque señaló que no le cree a ninguna.

“Los borrach*s y los niños siempre dicen la verdad. Yo en Yina no confío, me parece de lo peor. Igual en ninguna confío, no se sabe cuál de las dos es más embustera y mentirosa”, agregó.