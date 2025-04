La empresaria Yina Calderón se sinceró sobre la actitud que no le gusta de la influenciadora Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia.

En conversación con Lady Tabares, Yina Calderón le confesó que sentía que Melissa Gate estaba muy "tibia" en el juego, destacando que, aunque siempre ha detallado que juega sola, no está siendo neutra como ha manifestado.

"Veo a alguien tibio, tibio es que está con nosotros y al mismo tiempo con los otros, igual conmigo no socializa, con ustedes es diferente, pero no puedes alimentar los dos, si eres neutro es neutro, es decir, no opinas de ningún lado y está en todo su derecho, pero una persona que está en los dos lados no me gusta (...) Yo la siento tibia y hay que desconfiar de la gente tibia", dijo.