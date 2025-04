La influenciadora Melissa Gate no pudo ocultar sus lágrimas tras la eliminación de la Liendra de La casa de los famosos Colombia.

El creador de contenido la Liendra quedó eliminado de La casa de los famosos Colombia este domingo 20 de abril luego de haber obtenido la menor votación por parte del público después de haber caído en placa.

El joven estuvo nominado junto a Yina Calderón, Norma Nivia, Mateo Varela, Camilo Trujillo y el Flaco Solórzano, quienes lograron tener más apoyo de los seguidores del reality.

Es importante mencionar que, el influenciador pidió a sus fanáticos que no votaran por él, pues ya quería salir del juego, por lo que, sus admiradores habrían escuchado su petición.

La creadora de contenido Melissa Gate reaccionó a su salida confesando lo mucho que lo extrañaba, pues logró hacer una buena relación con el joven durante la competencia.

Desde el cuarto Fuego hablando sobre su resistencia en el reality y sus deseos de seguir en la competencia recordó a la Liendra y no pudo contener las lágrimas.

"Renunciaste, te rendiste, vos si sos una loca, pero espero estés bien. Yo que me veía contigo en la final, pero ya no voy a llorar más por ti, irresponsable, te odi*, me dejaste sola, que mal amigo. No voy a llorar más", dijo.