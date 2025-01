La empresaria Yina Calderón se refirió a varios de los participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN.

En entrevista con el programa matutino ‘Buen Día, Colombia’ la influenciadora fue cuestionada sobre su confirmación en el reality y lo polémica que asegura será su participación, por lo que, ella señaló que está muy clara en lo que irá a hacer y en contra de quienes estará.

Con ello, aprovechó para confesar que varios de los participantes que estarán en esta temporada le escribieron en su cuenta de Instagram, donde suma miles de seguidores, luego de conocer que estará en el programa.

Según indicó quedó bastante asombrada porque nunca le habían escrito para nada y ahora decidieron felicitarla.

“Yo sé por quién voy. Hay algunos hablándome por Instagram, no me hablen que ustedes no son mis amigos, ¿por qué son tan hipócritas? Toca es que se preparen mis compañeros, les estoy avisando”, expresó.