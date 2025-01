La empresaria Yina Calderón se refirió a los internautas qué se han cuestionado sobre quién es ella tras su confirmación para la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió un video en el que le respondió a quiénes aseguran que no la conocen.

“Si usted no sabe quién soy yo, alguno de sus familiares o amigos tampoco, que es totalmente normal, van a saber quién soy en este reality. Me quito una pucha si no la doy toda, todo por el todo”, expresó.