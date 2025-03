La empresaria Yina Calderón se desahogó tras su nominación del Flaco Solórzano en La casa de los famosos Colombia.

En la jornada de nominación el líder de la semana, el actor el Flaco Solórzano, ejerció su poder de enviar a alguno de sus compañeros a la placa, donde decidió nominar a Yina Calderón, argumento que lo hizo porque la ve como una gran competencia.

Yina Calderón conversó con la Liendra sobre su nominación, donde el creador de contenido le señaló que es evidente que ella no se irá, pero que es claro que ya los famosos están empezando a marcar el juego.

"Yo a ti no me puedo parar y decirte para mí tú eras la competencia más grande, te admiro, te respeto, pero te envío a la placa, es en mi mundo no existe. yo por marcar el juego no me voy a ir en contra de alguien que me cae bien", le dijo Yina Calderón.