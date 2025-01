Yina Calderón es el tema de la semana. Tan pronto se supo que la influencer y empresaria de fajas va a participar en La casa de los famosos Colombia 2025, no deja de ser mencionada.

Una de las premisas que sigue Yina es de que ella va a crear contenido en el reality y, además, espera ser polémica, tal como lo es en la vida real.

Precisamente, la influenciadora estuvo como invitada en Buen día, Colombia, y allí aclaró parte de lo que tiene pensado hacer cuando ya se encuentre encerrada en la gran casa que es vigilada por cámaras 24/7 a todo momento.

Tan pronto Calderón apareció en el matutino del Canal RCN, aseguró que tiene un compromiso presente con La casa de los famosos y por eso es que le van a pagar. Según la empresaria, lo principal es el rating.

"Hay dos cosas. La primera, para eso me contrató el canal y para eso me están pagando, yo vengo a generar diferentes emociones porque no todo es conflicto y polémica", expresó la ahora habitante de La casa de los famosos Colombia 2025.