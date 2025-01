Después de que se supo que Yina Calderón va para La casa de los famosos Colombia 2025, se gestó una amplia conversación en redes sociales porque a la exprotagonista de novela le gusta permanecer en polémica.

La revelación de Calderón para el reality en vivo del Canal RCN, cuyo estreno es el próximo domingo 26 de enero a las 8:30 p.m., estuvo en el ojo del huracán. Ante esto, recientemente le preguntaron a la influenciadora sobre Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos y ahora presentadora del 'after'.

Resulta que Yina Calderón ha criticado más de una vez a Sevillano. Por lo tanto, no se sabía cómo iba a actuar la caleña cuando se encontrara con la exprotagonista de novela.

"¿Saludaste a Karen y te ignoró?", fue lo que le preguntaron a Yina Calderón. Enseguida, la empresaria de fajas recordó el día en el que se anunció como nueva participante del reality de la vida en vivo.

Según Calderón, ella se bajó de la tarima, tras su presentación oficial, y la ubicaron en la misma mesa donde se encontraba Karen Sevillano y otros talentos, entre ellos la host digital Ornella Sierra.

"Al frente mío estaba Karen y la hermana (Claudia Sevillano). Yo obviamente como acabo de llegar, pues saludé y digo 'hola', pues, no soy mal educada y Karen no me saludó, ni la hermana", reveló Yina Calderón.

No obstante, pese a la forma de actuar de Karen Sevillano, la también DJ de guaracha señaló que la entendía, puesto que es consciente que en diversas oportunidades se ha ido en contra de ella y hablado mal en redes sociales.

"Yo la entiendo, o sea, porque yo muchas veces le he tirado malos comentarios a Karen porque no me gustan algunas cosas. Entonces, ¿por qué ella me va a saludar?... Yo no puedo pretender que yo también me meta en severos líos y la gente como si nada 'hola', no, yo la entiendo", aseguró Yina Calderón.