Yina Calderón fue la más reciente participante confirmada para la segunda temporada de La casa de los famosos que se estrena el domingo 26 de enero a las 8:30 p.m. por el canal RCN y 24/7 a través de la APP del Canal RCN.

A través de sus redes sociales, la DJ de guaracha y empresaria Yina Calderón ha compartido detalles sobre cómo ha vivido este momento desde que se confirmó su participación en La Casa de los Famosos Colombia.

A través de sus redes sociales, mostró a sus seguidores su atuendo del día: una falda corta con pliegues, una camiseta negra, medias y tenis. Al compartir su look, confesó que mandó a confeccionar toda la ropa que usará en La casa de los famosos Colombia.

Yina destacó que cada prenda que lucirá fue diseñada especialmente para ella, asegurando que este estilo la favorece tanto por su figura como por ser acorde a su gusto personal. Además, adelantó que, en la mayoría de los casos, mantendrá este tipo de vestuario durante su permanencia en el programa.

Los voy a sorprender con muchas faldas en La casa de los famosos, mandé a hacer la ropa, ustedes pueden creer esto. Mandé a hacer prenda por prenda, y mandé a hacer este tipo de faldas porque me favorecen mucho por las piernas, siento que me veo como picarona.

Recordemos que, debido a las reglas del jefe, los participantes no pueden lucir ropa con marcas, así que, en el caso de Yina Calderón, ella prefirió llevar la ropa diseñada y confeccionada especialmente para su participación en el reality.

La Liendra quien también es un participante confirmado días a tras compartió con sus millones de seguidores que él tuvo que ir de compras para llevar ropa que lo hagan lucir bien, sin necesidad de que sea de reconocidas marcas, porque en su concepto él lucirá muy bien todos los días, durante su participación en el reality que empieza el domingo 26 de enero.

Finalmente, Yina Calderón invitó a sus seguidores a conectarse a partir del domingo 26 de enero a través del Canal RCN para seguir de cerca su participación en La Casa de los Famosos. Además, adelantó que su contenido dentro del reality estará menos enfocado en temas relacionados con el amor, ya que, según afirmó, no ha identificado a ningún participante que se ajuste a sus preferencias personales.

No se preocupen que yo a ustedes lo que le voy a dar esa risa, llanto, fiesta, amores… bueno amores no, porque yo no veo a nadie de quien yo me pueda enamorar, ese no es mi perfil.