La empresaria Yina Calderón reaccionó luego de que la actriz Norma Nivia decidiera dejarla nominada en La casa de los famosos Colombia después de haber sido eliminada de la competencia.

La actriz Norma Nivia fue la más reciente famosa que abandonó La casa de los famosos Colombia luego de haber obtenido la menor votación por parte del público.

Como es costumbre, tuvo que dejar nominado a uno de sus compañeros para que quede en riesgo de eliminación, por lo que decidió enviar a la placa a Yina Calderón, según afirmó por que fue con la única persona que tuvo conflictos dentro de la competencia tras los constantes ataques de la empresaria hacia ella.

Los influenciadores Melissa Gate y Emiro Navarro fueron los primeros en darse cuenta que la actriz decidió dejar en placa de nominación a Yina Calderón, quienes le dieron la noticia a la empresaria.

Ambos decidieron entrevistarla al respecto y ella detalló que aceptaba la nominación porque es consciente de la relación que tuvieron en el juego.

"Que Norma me haya dejado nominada no significa que yo no reconozca que debió haber estado en el top 10, acepto su nominación, tuvimos muchos problemas entonces pues es lo más lógico, pero aún así siento que ella merecía estar en el top 10 porque fue una mujer de empuje, que le metió la ficha (...) no pasa nada, yo asumo la nominación", dijo.