La empresaria Yina Calderón habló luego de discusión que tuvo con la Jesuu en La casa de los famosos Colombia tras el reintegro de la influenciadora.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y la Jesuu en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de este 24 de abril, la caleña regresó a La casa de los famosos Colombia luego de que la Toxi Costeña decidiera que volvería tras haber obtenido el poder de la resurrección.

En su llegada, la Jesuu le pidió que no le dirigiera la palabra y le mostró todo su apoyo a Karina García, por lo que Yina Calderón no se quedó callada y de inmediato le respondió detallando que no le iba a dar foco, provocando una fuerte discusión entre ambas.

¿Qué dijo Yina Calderón tras su discusión con la Jesuu en La casa de los famosos Colombia?

Luego del agarrón que tuvieron y haber realizado la prueba de salvación, la cual ganó Emiro Navarro, Yina Calderón le habló a la cámara indicando que estaba segura que la Jesuu había llegado a ganar rating con ella.

"Ella no me engaña, yo sé que ella viene a ganarse foco conmigo, ustedes saben que yo soy bien inteligente pa' eso", dijo.

Posteriormente, sostuvo una conversación con la Toxi Costeña y Lady Tabares al respecto, mencionando que considera que todo ocurrió porque es una estrategia de la Jesuu.

"Ella no tiene problemas conmigo, lo que pasa es que ella sabe que ese el show, que pelear conmigo le va a significar a ella rating, pero eso no va a trascender y yo sé por qué lo digo, yo me voy a reír, es más, le voy a pedir al Jefe que quiero un enemigo internacional antes de irme y no a una que lleva dos meses sin venir y yo venir a darle show y fama, no", señaló.

Luego en una conversación con Karina García, a quien le pidió disculpas por cómo fue con ella, le indicó "Yo no le voy a dar rating".