La empresaria Yina Calderón sorprendió al pedirle a Melissa Gate que hiciera silencio en plena gala en La casa de los famosos Colombia.

Durante la gala de este viernes 4 de abril, los participantes hablaron con los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán sobre la prueba de 'Beneficio y castigo' que dejó afectados a varios miembros del equipo Fuego luego de haber perdido el reto.

El actor el 'Flaco' Solórzano había confesado que la prueba estuvo muy reñida y que si a él le hubiera tocado competir seguro hubiera perdido.

Posteriormente, Marcelo Cezán quiso hablar con Yina Calderón, pero Melissa intervino con uno de sus particulares comentarios: "Firmes como la gelatina", por lo que, la empresaria le pidió que le permitiera hablar.

Melissa Gate optó por guardar silencio y no decir absolutamente nada, tal y como ha prometido no volver a discutir con ella.

Marcelo Cezán continuó con la pregunta hacia Yina Calderón sobre qué sensación tenía tras haber perdido la prueba, a lo que ella señaló que estaba muy afectada porque quería saber de su familia.

"Lo que pasa es que para mí lo que estoy todo con mi familia como me afecta, otro tipo de beneficio a mí no me importa y pues yo no voy a dejar a las chicas solas ni a mi cuarto jamás entonces pues lo asumimos, pero obviamente yo quería ver a mis hermanas, a mi papá y a mi mamá", agregó.