La empresaria Yina Calderón reveló quiere ser amiga de la influenciadora Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia.

El Jefe puso a los participantes en el 'Detector de mentiras' y fue interrogada sobre si quería parecerse a Melissa Gate debido a los comentarios de que ha imitado varias frases y comportamientos de la creadora de contenido en diferentes momentos de la competencia, a lo que ella sorprendió asegurando que no, pero confesó que sí desea tenerla como amiga y aliada.

"No, Melissa es muy diferente a mí, me ca bien, me parece que tiene una personalidad chimba, quisiera a futuro ser su amiga, de pronto, pero no me interesa parecerme a ella, no creo que ella se ponga muñecas en la cabeza y así les duela me voy a juntar con ella para sacarlos a todos y quedarnos con los 400 millones de pesos", dijo.