Yina Calderón es una de las participantes más polémicas dentro de La casa de los famosos Colombia. Su participación y su manera de ser ha generado muchas reacciones entre varios seguidores, incluso, de los mismos participantes.

Durante la prueba de castigo y beneficio de La casa de los famosos Colombia, el equipo que perdió (compuesto por Yina, Karina, La Jesuu, Lady y ‘El Flaco’ Solórzano) tuvo que cumplir con un castigo.

Este consistía en que dos participantes usaran un chaleco que decía “abrázame” y debían aceptar cualquier abrazo de los demás concursantes, sin importar de quién proviniera.

En esta ocasión, escogieron a Yina Calderón y al ‘Flaco’ Solórzano para qué usarán esos chalecos.

Desde un principio, la creadora de contenido no le agradó la idea de que cualquier participante tuviera contacto físico con ella.

En varias ocasiones, Calderón ha mencionado que no le gusta recibir ningún tipo de afecto de las personas, como abrazos o muestras de cariño.

Claramente, este castigo dio a algunos participantes la oportunidad no solo de abrazar, sino también de molestar a Yina Calderón.

Entre ellas, se encuentra Melissa Gate, pues como se sabe, las dos han tenido distintos problemas dentro de la competencia.

De igual manera, Norma Nivia ha aprovechado varias ocasiones para molestar a Yina, dándole abrazos y tratando de sacarle una sonrisa a la creadora de contenido.

Esto ha generado reacciones entre Calderón, quien asegura que es una manera de "desestabilizar" a la participante.

"No me gusta, de verdad no me gustan que me abracen..me empalaga, me fastidia", expresó Yina Calderón.