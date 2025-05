La empresaria Yina Calderón les hizo un anuncio importante a sus fanáticos sobre su enemistad con la influenciadora Karina García en La casa de los famosos Colombia.

Luego de su entrevista en la Mega, Yina Calderón decidió confesar que ya no iba a nombrar más a Karina García en nada de ella, pues no quería seguir dándole publicidad gratis.

"He tomado la decisión de nombrar más a Karina ni en mis chismes, ni en mis secciones, ni en mis predicciones, ni en absolutamente nada. Es difícil convivir con una persona que se victimiza por todo, que cree que uno siempre le hace daño, que le tiene envidia, que ella nunca hace nada. La verdad es lo mejor no darle pauta a quien no la merece, ya pasó de ser chistoso a ser fastidioso", dijo.

Asimismo, señaló que no quiere caer en el juego que ella le está haciendo y por eso prefiere mantenerse al margen de lo que ocurra con Karina García en el reality.

"No le voy a seguir el juego, yo soy mucho más inteligente y ustedes lo saben. Sé que es los chismes uno debe ser muy objetivo, pero es muy difícil cuando es una persona de ese calibre, es una persona peligrosa, no quiero hacer parte de ese juego y desde que no se meta conmigo yo no me voy a meter con ella", agregó.