Durante los últimos días, el nombre de Yina Calderón ha venido resonando por su actuar en La casa de los famosos Colombia, principalmente porque juzgó a su amiga Karina García sin darle la oportunidad de hablar.

Asimismo, la empresaria no se comportó en el reingreso de La Jesuu y recibió información por parte de su familia desde el exterior. A raíz de esto, la emprendedora fue sancionada y estuvo en la más reciente eliminación, donde recibió una sorpresa: no fue la más votada.

Aunque una semana antes Yina Calderón ingresó con el porcentaje más alto de votaciones en La casa de los famosos, el público decidió dejarla casi de últimas. La participante lo aceptó.

En un principio, Calderón decía que su objetivo no era llegar a la final, pero con la más nueva eliminación en la que Lady Tabares abandonó el reality del Canal RCN, su meta cambió. La empresaria dijo que ahora sí quiere ser una finalista.

"Voy a hacer todo Lady Tabares para que me veas en esa final. No lo había contemplado... pero por amor a mi familia, porque yo sé que afuera mi mamá, mis hermanas, sé que afuera algún apoyo he de tener", expresó Calderón.