A pocos minutos de una doble eliminación en La Casa de los Famosos Colombia, la tensión entre Yina Calderón y Yana Karpova alcanzó un punto alto. En un fuerte enfrentamiento, Yina acusó a Yana de ser "un mueble" en la casa y de tratar de imitar a Melissa Gate, su gran rival dentro del reality del Canal RCN.

La empresaria y creadora de contenido Yina Calderón no se guardó nada y lanzó duras palabras contra Yana Karpova, asegurando que la modelo rusa pretende copiar a Melissa Gate y que su estrategia dentro del reality es simplemente seguir los pasos de la influencer.

"Yana, me quieres ver en la placa, pero todas las mañanas me saludas como si nada. Eres una falsa, además eres un mueble que no sirve para nada”, fueron las primeras palabras de Yina.