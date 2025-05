La presentadora del After Show de La Casa de los Famosos Colombia Vicky Berrío sorprendió a sus seguidores en TikTok al declarar que su belleza no se debe a 'la ciencia médica'. Haciendo así eco de las palabras de la participante del reality del Canal RCN, Melissa Gate, quien las usó en su conversación con Karina García durante el último brunch del programa.

Durante el último brunch en La casa de los famosos Colombia, la tensión entre Melissa Gate y Karina García, quien estuvo como invitada por parte del Jefe, alcanzó su punto máximo tras una serie de preguntas en la mesa de los nominados.

En un momento clave, Melissa sorprendió a todos al llamar a Karina 'fea', repitiendo una frase que anteriormente había dirigido a Yina Calderón:

Ante esto, Karina, con total seguridad, respondió que sabía que era bella. Melissa, sin perder la oportunidad, replicó que eso se debía a 'la ciencia médica', insinuando que la modelo debía su apariencia a procedimientos estéticos.

Con su humor característico, la presentadora del After publicó un video en Tiktok para señalar que ella era bella y que no se debía a “la ciencia médica”.

No sé… me siento tan linda, tan hermosa. Y no tengo que agradecerle nada, nada a la ciencia médica.