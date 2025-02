Con el pasar de los días en La casa de los famosos Colombia cada vez se hacen más evidentes las diferencias entre algunos participantes, muestra de esto son La Abuela y Lady Tabares.

¿Qué pasó entre La Abuela y Lady Tabares en La casa de los famosos Colombia?

Las participantes Lady Tabares y La Abuela han tendio varias diferencias a lo largo de la competencia en La casa de los famosos Colombia.

Precisamente, Lady Tabares reveló que ya no se aguanta a La Abuela en La casa de los famosos Colombia, el cual puedes ver gratis 24/7 a través de la App del Canal RCN.

Lady Tabares les contó a Emiro Navarro y Yaya Muñoz que estaba cansada de los comentarios y actitudes de La Abuela con ella.

Yo sí sé a quien nominar porque me tiene cansada. Tirando sátiras que soy amargada y hace las cosas 'sornera' para que nadie la vea, solapada.

¿La Abuela le tiró una puerta a Lady Tabares en La casa de los famosos Colombia?

Lady Tabares confesó que lo que más le ha molestado hasta el momento son dos cosas, que la llame 'amargada' constantemente y que le haya lanzado una puerta en el rostro.

Ahorita me molestó mucho porque me pegó con la puerta.

Frente a esta polémica, La Abuela confesó que no tenía afinidad con Lady Tabares porque sentía que le había faltado al respeto y que también sentía que la mandaba todo el tiempo.

Así fue el cara a cara de Lady Tabares y La Abuela en La casa de los famosos Colombia

Tras estas notables diferencias entre ambas participantes algunos de sus compañeros quisieron interceder para que dialogaran sobre sus diferencias.

Las dos participantes accedieron a tener dicha conversación que no terminó de la mejor manera porque ambas se exaltaron.

Yo no tengo que poner quejas acá, yo le estoy dejando claro a ella qué sea vulgar es problema de ella, pero que no lo sea conmigo y no me irrespete.

En la conversación, Lady expuso que no le gustaba la falta de respeto de La Abuela, por lo que ella le expresó que nunca le había faltado al respeto y que era su forma de ser con todos.

No osbtante, el tono en el que le refutó La Abuela no le gustó a Lady Tabares, quien le pidió que no le alzara la voz.