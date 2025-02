Peluche arruinó su conquista con Norma por bailarle a Yana

Peluche volvió a su estuche tras perder su oportunidad con Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia. El participante le bailó de una forma muy llamativa a Yana Karpova, recién llegada al reality, junto a otros hombres de la competencia, solo para cumplir un reto de La Abuela.

Luego de que La Abuela retara al equipo de los lavaplatos, en el que Mateo hace parte, a hacerle un baile coqueto a Yana Karpova mientras ella estaba sentada en la cocina, Peluche se enfrentó a una cruda realidad. Al no medir las consecuencias de sus acciones, perdió todo el avance que había logrado para conquistar a Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia.

Tras presenciar la escena, que claramente le generó molestia, Norma evitó cualquier acercamiento con Peluche. Aunque él intentó convencerla de que todo se trataba de un reto, la actriz no cedió, pues consideró su actitud una falta de respeto. Así, su intento de romance habría llegado a su fin.

Norma Nivia le manifestó a Peluche que le molestó que hicieran este tipo de retos con Yana Karpova, ya que ella era nueva en La Casa de los Famosos Colombia. Explicó que su incomodidad se debió a que sí sentía atracción por él.

"Para que algo se termine, tiene que haber empezado. O sea, apenas nos estábamos conociendo. Me sentí incómoda, ¿por qué? Pues porque evidentemente me gustas, porque si no, me hubiera valido huevo”, expresó.