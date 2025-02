¿La Liendra quedó flechado por Yana? Descubre la verdad

Este miércoles 12 de febrero, los participantes de La Casa de los Famosos Colombia quedaron congelados con la llegada de Yana Karpova, la nueva integrante del reality. Sin embargo, algunos se derritieron rápidamente al conocer de quién se trataba, entre ellos el creador de contenido Mauricio Gómez, ‘La Liendra’.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

¡Yana Karpova ingresó a La casa de los famosos Colombia 2025!

La joven influenciadora y cantante urbana Yana Karpova es originaria de Rusia y actualmente residen en Colombia. Con 27 años, la joven ha ganado gran popularidad en las redes sociales no solo por su contenido sino también por ser la novia del cantante emergente Cris Valencia.

Karpova ingresó a La casa de los famosos Colombia pisando fuerte, pues con tan solo hablar en su idioma natal logró cautivar la atención de los participantes, en especial de La Liendra. Sin embargo, este interés colectivo se debió a un detalle en particular y no, no fue por su belleza.

Artículos relacionados La casa de los famosos 🔴 EN VIVO 😱 Capítulo dieciocho de La casa de los famosos Colombia 2025: ¡Ingresa un nuevo participante!

La razón por la que La Liendra y otros participantes mostraron interés en Yana Karpova

Y es que luego de que Karen Sevillano revelara antes de su salida que dejaba escondido en algún rincón de la casa un sobre que contenía una inmunidad, los famosos quedaron bastante pensativos. Sentimiento que creció con la llegada de Yana Karpova a La casa de los famosos Colombia.

Pues cuando ‘El jefe’ dio la bienvenida a Yana Karpova al reality de la vida en vivo, La Liendra no dudó en acercarse a la joven para intentar persuadirla sobre una especie de recado para él, refiriéndose a que ella posiblemente tenía en su poder el dichoso sobre que daría inmunidad a un participante en riesgo de eliminación o el poder de salvar a un participante en placa, a quien no estuviera nominado.

Artículos relacionados La casa de los famosos La Liendra y José le juegan una broma a Lady Tabares en La Casa de los Famosos Colombia, ¿cómo reaccionó?

Ahora, con la incertidumbre en la casa, la presencia de Yana Karpova ha despertado todo tipo de especulaciones entre los participantes. La Liendra, al igual que otros participantes, no pierde la oportunidad de encontrar el misterioso sobre que Karen Sevillano mencionó antes de su salida.