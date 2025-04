Durante la gala del día de ayer, 10 de abril, los participantes de La casa de los famosos Colombia tuvieron la oportunidad de observar lo que opinan los habitantes de All-Stars sobre el ingreso de Manelyk González, generando algunas reacciones entre ellos.

Como ya se sabe, hubo intercambios de dos participantes de La casa de los famosos Colombia y All-Stars. Manelyk llegó a Colombia para conocer cómo es la dinámica del juego y entablar conversaciones con los participantes.

Desde el inicio, la tensión entre Manelyk y Yina Calderón fue evidente. Yina no dudó en señalar que Manelyk ha mostrado una actitud irrespetuosa hacia varios participantes colombianos en distintos realities.

Ante esta situación, los participantes de All-Stars vieron algunas imágenes sobre la actitud de Yina Calderón y opinaron al respecto, diciendo que les parece injusto que hayan recibido a una persona del exterior de esa manera.

"Aún cuando uno tiene diferencias acá con Mane, yo si quiero que le vaya bien allá. Es una invitada para empezar, no tienen por qué agredirl4. Aquí con Melissa todos la hemos tratado muy bien porque es muy agradable. Aunque no, no tenemos por qué tratarla mal", expresaron participantes de All-Stars.