Se llevó a cabo un nuevo posicionamiento en La casa de los famosos Colombia 2025. Los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo saludaron a los participantes y les explicaron que ya llevan el tiempo suficiente para decirle a uno de los famosos nominados por qué quieren que se vaya del reality; pidieron razones claras y concisas.

Desde antes que llegara el día de eliminación en La casa de los famosos, Norma Nivia tenía claro que iba a posicionarse frente a Yaya Muñoz; de hecho, la presentadora fue eliminada del reality.

Según la actriz, no aprueba la actitud de Yaya Muñoz. Por esto, ya tenía planeado hasta nominarla, si así fuese el caso. Entonces, llegó el turno de Norma y se despachó por completo contra la presentadora.

De acuerdo con Norma, quiere que Yaya Muñoz se vaya de La casa de los famosos Colombia porque la ha insultado y tildado de "falsa", algo que no le refutó hasta este momento.

"Seguir mi instinto no me hace una persona falsa, me hace una persona coherente. Una persona falsa es aquella que me sonríe, como si no pasara nada, cuando habla mal de mí", expresó Norma Nivia.

En la misma vertiente, la actriz tildó de "ridícula" a Yaya Muñoz e incluso le dijo que si ella regresaba a La casa de los famosos Colombia, que no fue así, lo único que quería es que mantuvieran la distancia.

Yaya Muñoz no se quedó callada, le comunicó a Norma Nivia que estaba actuando y, por eso, le aconsejó mostrar su "verdadero ser".

"Una persona que dice tener tanto, como usted lo dice, pues primero se toma el tiempo de preguntar. Falsa no, yo también seguí mi intento y mi corazón, porque nunca creí en usted, en su cara, y creo que nunca me le acerqué... Tranquila que no me voy a acercar a usted ni aquí, ni en ningún lugar, porque como se lo dije: no me interesaría nada con usted, yo salgo con gente frentera y no con dobles caras", respondió Yaya Muñoz.