La actriz Norma Nivia no pudo contener las lágrimas luego de haber protagonizado un conflicto en La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN que puedes ver 24/7 a través de la aplicación dando clic AQUÍ.

¿Qué pasó con Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia?

Durante una conversación con todos los participantes, la actriz les resaltó su molestia luego de haber encontrado una botella de agua en la basura del baño, haciéndoles un llamado al reciclaje y aseo.

Si bien muchos entendieron sus palabras, algunos de sus compañeros le señalaron que no fue la mejor manera de haber reclamado por la situación, teniendo una diferencia con la actriz Jery Sandoval que le respondió que no era la mamá de ninguno para decirlo de esa manera y que aprendiera a decir las cosas.

Tras lo sucedido, Norma Nivia decidió irse al cuarto ‘Agua’, al cual pertenece, donde rompió en llanto tras haberse sentido mal por lo que sucedido.

¿Por qué Norma Nivia rompió en llanto en La casa de los famosos Colombia?

La modelo trans Sofía Avendaño decidió acercarse y hablar con ella al respecto, donde la actriz le confesó lo mal que se estaba sintiendo por la actitud que había tenido.

“Siento que es como un retroceso de todo el trabajo que he hecho (…) Me siento súper mal, desilusionada de mí”, le expresó.

La modelo le detalló que no se sintiera así porque no debía por qué, pues ninguno está pensando mal de ella como cree y por el contrario entendieron que el tema del reciclaje es importante para ella, pues lo había reiterando en varias ocasiones y no se le había prestado la atención suficiente.

Además, le comentó que la única que se sintió aludida fue la actriz Jery Sandoval debido a que un día antes las dos habían tenido otra diferencia luego de que Norma Nivia le llamara la atención tras hacerle una pregunta personal y ella le mencionara que no quería hablar de eso, pero no lo hizo de la mejor manera, pues se sintió mal.

Posteriormente, todos sus compañeros se reunieron alrededor de ella y le destacaron que no sintiera mal por eso y que lo importante es que reconoció que no estuvo bien y pudo aprender de eso.

Norma Nivia sintió el cariño de todos sus compañeros y puntualizó que le quedó de enseñanza que debe seguir meditando en las mañanas, pues fue un hábito que abandonó y que le ayudaba a tener más control de sí misma.