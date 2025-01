La actriz Norma Nivia protagonizó una discusión con la actriz Jery Sandoval en La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN que puede ver 24/7 a través de la aplicación dando clic AQUÍ.

Los participantes estaban reunidos en la terraza y la actriz Norma Nivia decidió hablarles a todos sobre una situación que la había incomodado bastante.

Frente a todos les manifestó su disgusto luego de haber encontrado una botella de agua dentro de la basura del baño, haciéndoles un llamado al reciclaje y el cuidado del medio ambiente.

“Yo entiendo que hay gente que no sabe, que les falta conocimiento, pero ya son muy pasados en serio, la gente que no sabe cómo funciona la basura, no saben que es el relleno de doña Juana, ahí es donde va la basura de Bogotá. Meter una botella de agua en la basura del baño, tienen hu***”, expresó.