Yina Calderón se ha apoderado de las tendencias digitales desde el pasado 28 de abril luego de decidir hacerse un radical cambio de look con la ayuda de Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia.

Yina Calderón decidió cortarse su cabello varios centímetros y renovar por completo su imagen, para esto buscó la ayuda de Melissa Gate, pidiéndole un corte parecido al de ella.

Melissa Gate accedió a ayudarla con su cambio de look y le hizo un corte moderno con unos flequillos en la parte delantera y rapado en la parte de atrás.

El resultado de este cambio de look ha provocado múltiples reacciones en los participantes, una de las más sorprendidas fue la actriz Norma Nivia, quien vio parte del proceso en la barbería.

Precisamente, algo que sorprendió a Norma fue ver a Melissa Gate cortándole el cabello a Yina Calderón tras sus fuertes diferencias y discusiones en el pasado.

No me lo esperaba, dos sorpresas en una, Dios mío, Melissa cortándole el cabello a Yina y cambio de look radical.