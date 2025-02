En La casa de los famosos Colombia 2025, se llevó a cabo un juicio liderado por la influencer Karen Sevillano. Todos los participantes se reunieron en la terraza para dar inicio a esta actividad que resultó asombrando a varios, principalmente a la actriz Norma Nivia.

El juicio de La casa de los famosos consiste en exponer casos de situaciones que se han venido presentando en el reality, varias de estas de inconformidades.

Pues bien, en medio de la charla, Yina Calderón habló del pacto que hizo el cuarto fuego relacionado con no nominarse entre sí, además de protegerse para lograr avanzar lo más que puedan en el formato de convivencia.

Lo que pasó es que Calderón prácticamente 'echó al agua' al cuarto fuego y las palabras de la empresaria de fajas dejó anonadada a Norma Nivia, quien no esperaba escuchar eso porque ella considerada a toda la casa como un solo grupo.

Tras las declaraciones de Yina, llegó el momento para que Norma se expresara; la actriz se desahogó y dijo directamente lo que pensaba del pacto del cuarto fuego.

Según Norma Nivia, quedó sorprendida porque en su imaginación rondaba que todos eran una gran familia, tampoco sabía por quién votar a la hora de nominar. Inclusive, reveló que si no hubiese perdido el poder de salvación cuando fue líder, iba a salvar a su colega 'El Negro' Salas que pertenece al cuarto fuego.

Asimismo, la modelo profesional detalló que anteriormente había votado por Alerta cuando tuvo que escoger, todo esto sin un acuerdo o estrategia de por medio.

"Yo sí no tenía grupos. Y no tenía ni idea que había lo que sí considero que es un pacto, porque si uno dice 'no votemos por nosotros' eso es un acuerdo... Ya lo sabemos, gracias Yina porque lo que me gusta de ti es que eres una persona capaz de decir lo que tiene que decir... Gracias a la vida hoy hay nominación y no tenía a quién nominar porque resulta que todos éramos un gran grupo, gracias por esta actividad porque entonces ya entendemos que aquí hay estrategias... Los que éramos ignorantes ya sabemos como son las cosas", se desahogó Norma Nivia en el juicio de La casa de los famosos 2025.