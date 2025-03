El participante Mateo Varela 'Peluche' recibió una visita especial en La casa de los famosos Colombia en medio de la gala del 25 de marzo bajo la dinámica de congelados.

La hermana de Mateo Varela, Melissa, ingresó a La casa de los famosos Colombia en compañía de su hija Lucía a darle un mensaje de ánimo al deportista, ya que sentían que se veía muy apagado y desmotivado.

Melissa en su visita a La casa de los famosos Colombia le recordó a Mateo Varela cuál era su objetivo en el programa y que más allá de su relación sentimental con Norma Nivia tenía que volver a su esencia.

Al parecer, sus frases no cayeron bien a Norma Nivia quien le hizo un fuerte reclamo a Mateo Varela tras la salida de su hermana de La casa de los famosos Colombia.

Norma Nivia decidió reunirse con Mateo Varela para hablar sobre los comentarios que su hermana Melissa le había hecho a él y las supuestas pullas que le lanzó.

La actriz comparó lo que la hermana de Mateo dijo vs. lo que su hermano le dijo a él cuando la visitó a ella días atrás bajo la misma dinámica: "Mi hermano es una chimba".

Mateo le reconoció que su hermano había sido amable con sus comentarios, algo que le dio pie a Norma para decirle que su hermana la había ignorado y le había dejado claro que no apoyaba su relación.

Mi hermano así sintiera algo diferente, él no sería capaz de venir a dañarme la cabeza y no te ignoraría.

Norma Nivia le expresó su disgusto a Mateo Varela y le aseguró que le preocupaba saber que su familia no aprobaba su relación con él.

Tú me has dejado claro que tu mamá y tu hermana son lo más importante, tu hermana no aprueba esta mierd%, entonces ya.