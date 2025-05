Norma Nivia pisó de nuevo La casa de los famosos Colombia 2025, pero esta vez como visitante.

La casa de los famosos 2025 ya está en su recta final y por eso es que las novedades no paran, siendo una de ellas que Norma Nivia volvió a ver a Mateo Varela 'Peluche'.

La reconocida actriz no cupo de la felicidad al saber que tras ser eliminada, le dieron la oportunidad de volver a los brazos de su amor. Además, como ya estuvo fuera del formato de convivencia, ratificó que lo que siente por Peluche es verdadero y por eso es que no descartó compartir con él cuando estén juntos fuera del formato de convivencia.

En vista de generar expectativa sobre la presencia de Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia, le preguntaron a la artista sobre cómo cree que cambiará el juego con su visita.

La multifacética actriz mostró la habilidad que tiene con los acentos al responder preguntas, así que habló de su visita al reality del Canal RCN con acento argentino.

"Yo entro a hacer una visita, entro a tener un reencuentro con Mateo, que ustedes saben que es mi amorcito y que eso quedó muy raro, vieron, porque él pensaba que yo iba a entrar y no se despidió bien, se puso un poco triste. El resto de compañeros también tienen que darme un abrazo que me deben, porque cuando yo me fui a despedir todos me decían 'ya nos vemos' y no volví", recalcó Norma Nivia.