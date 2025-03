Norma le dejó claro a Peluche lo que no soporta en un hombre

Norma Nivia aprovechó un momento a solas con Mateo Varela ‘Peluche’, su pareja sentimental en La casa de los famosos Colombia, para dejarle claro qué cosas no soporta en un hombre. Durante la conversación, la actriz le recordó el incómodo momento que él le hizo pasar poco después de la llegada de Yana Karpova al reality.

La relación entre Norma Nivia y Mateo Varela, mejor conocido como Peluche, parece ir cada vez más en serio. La pareja de famosos se ha dejado ver más cercana que nunca en los últimos días, y esta vez no fue la excepción. Luego de la prueba del líder en la que tuvieron que desenterrar papas de grandes recipientes llenos de arena, la actriz decidió ayudar al influenciador a limpiar sus uñas.

Norma aprovechó el momento para comentarle a Peluche lo que ella más detestaba de un hombre y hasta le hizo saber que una de esas cosas él la hizo poco después de que Yana Karpova llegó a La casa de los famosos Colombia. Según comentó Norma, no soporta a los hombres que están detrás de cada mujer en redes sociales o la vida real.

Al escuchar a la actriz mencionar el tema de las redes sociales y cómo los hombres suelen estar detrás de las mujeres cosificándolas, Mateo le expresó a Norma que evidentemente él había tenido esa etapa en su vida, pero que también la vivió del lado contrario.

“Yo no te puedo negar que yo tuve mi etapa de eso: de mirar, de dar likes, de seguir un montón de viejas, estando soltero y todo eso. Y entendí justamente eso que me estás diciendo, teniendo pareja, pero a mí me tocó del otro lado, ver cada like de cada hombre sin camiseta”