Cristian Pasquel reaccionó a nuevo look de Peluche

En La casa de los famosos Colombia, los cambios de look no pasan desapercibidos, y esta vez fue Mateo Varela ‘Peluche’ quien sorprendió con su transformación. Sin embargo, lo que más llamó la atención en las redes sociales fue la reacción del exparticipante del reality Cristian Pasquel, quien, con su característico sentido del humor, comparó el nuevo estilo del influenciador con el del reguetonero Arcángel.

Cristian Pasquel reaccionó al cambio de look de Peluche en La casa de los famosos Colombia

A través de sus historias de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Cristian Pasquel compartió un breve video en el que dejó claro que, a pesar de haber sido eliminado de La casa de los famosos Colombia, sigue conectado todas las noches para ver la gala en el Canal RCN.

Hace pocas horas, el exparticipante no pudo evitar reaccionar al cambio de look de Peluche, e incluso lo comparó con el reguetonero Arcángel. “Me fui de La casa de los famosos Colombia y metieron a Arcángel, la maravilla. No es justo”, comentó junto a un fragmento del capítulo del jueves 6 de marzo, en el que se ve a Peluche arreglando su corte de cabello en la barbería de la famosa casa.

La reacción de Pasquel no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes rápidamente comentaron su comparación con Arcángel y compartieron sus propias opiniones sobre el nuevo look de Peluche. Mientras tanto, la competencia en La casa de los famosos Colombia sigue avanzando, y los cambios de imagen de los participantes no dejan de sorprender a la audiencia.

¿Por qué razón Peluche decidió rapar toda su cabeza en La casa de los famosos?

Vale la pena recordar, que Peluche cumplió con un reto propuesto por el equipo de Los Lavaplatos qué consistía en que debía o quitarse completamente la barba o raparse la cabeza. El joven influenciador optó por quitarse todo el cabello sin imaginar qué sería blanco de memes en las redes sociales a tal punto que hasta excompañeros como Cristian Pasquel opinaron al respecto.