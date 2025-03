El ambiente y las dinámicas en La casa de los famosos Colombia no deja de sorprender. En esta ocasión, Mateo Varela, más conocido como ‘Peluche’, decidió darle un giro a su look como parte de un reto puesto por ‘Los lavaplatos’. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción de Norma, quien no dudó en comentar el cambio. ¿Le gustó o no? ¡Te contamos todos los detalles!

El drástico cambio de look de Mateo Varela ‘Peluche’ en La casa de los famosos

Como parte del contenido que los integrantes del grupo de ‘Los Lavaplatos’ querían generar dentro del reality, le propusieron un reto a Mateo Varela ‘Peluche’. Este consistía en hacerse un cambio de look y tenía dos opciones: raparse completamente o quitarse toda la barba. Ante la propuesta de sus compañeros, el joven decidió que prefería deshacerse de su cabello.

Una vez tomada la decisión, el grupo de famosos se dirigió a la barbería, donde, con la ayuda de una máquina especial para cortes de cabello, comenzaron a raparlo. Entre risas nerviosas, ‘Peluche’ comentó que parecía “un abuelo”.

El cambio de look de ‘Peluche’ sorprendió a todos, ¡así reaccionó Norma!

Cuando Mateo decidió transformar su apariencia, Norma Nivia, su actual pareja en el reality, no pudo ocultar su descontento. Aunque intentó convencerse con comentarios positivos, el resultado no terminó de agradarle. Mientras sus compañeros le pasaban la máquina para cortar su cabello, la actriz comentó: “Menos mal tiene cara bonita”, insinuando que, de lo contrario, el cambio no le favorecería.

A medida que avanzaba el corte, Norma no dudó en decirle a La Liendra que tal vez se habían excedido al raparlo casi por completo: “Está muy bajito, Liendra. Parece enfermo”.

Aunque Norma no quedó del todo convencida, lo cierto es que el radical look de ‘Peluche’ no pasó desapercibido y ya se ha convertido en tema de conversación dentro del reality y las redes sociales.