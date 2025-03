Norma Nivia rompió en llanto por culpa de Mauricio Figueroa

Una nueva jornada de nominación se vivió en La casa de los famosos Colombia, pero esta vez hubo un giro inesperado, todos los participantes tuvieron que nominar de frente y decir sus razones sin derecho a réplica. Aunque hubo momentos tensos, el ambiente cambió cuando Norma Nivia no pudo evitar romper en llanto al posicionarse frente a Mauricio Figueroa, ¿por qué? Te contamos todos los detalles.

Horas antes de las nominaciones, Mauricio Figueroa aprovechó una actividad propuesta por El Jefe, en la que los participantes debían escribir críticas constructivas de manera anónima a sus compañeros, para pedirles que votaran por él esa noche, pues ya no quería continuar en la competencia.

Aunque algunos se mostraron en desacuerdo y otros guardaron silencio, el actor terminó siendo el más votado en la nominación del pasado miércoles 5 de marzo.

Durante la noche de posicionamiento Norma Nivia tomó la decisión de darle dos puntos a Mauricio Figueroa, pese a no haber votado nunca por él. La actriz le dejó claro que pese a que quería tenerlo junto a ella dentro del reality entendía que él ya no quería estar dentro de él.

“Yo no pensaba hacer esto, porque hasta las mejores intenciones en esta casa se puede tergiversar. Nunca he votado por ti, porque siempre pensé que eras capaz de seguir en el juego, pero una cosa es uno tener un impedimento físico y otra cosa es empezar a entrar en cosas mentales que sí me parecen peligrosas”.