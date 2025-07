El capítulo 16 de MasterChef Celebrity Colombia estuvo marcado no solo por pines de inmunidad, sino también por delantales negros. Este martes 8 de julio Michelle, Andrea y Nicolás quedaron en riesgo de eliminación y se unieron a Carolina Sabino.

¿Qué receta les fue asignada a Michelle, Andrea y Nicolás en MasterChef?

Al iniciar el reto creativo, la presentadora de MasterChef Celebrity Claudia Bahamón explicó que a cada equipo se le sería asignada una receta que debían adivinar por medio de una dinámica muy similar a las ‘charadas’, sumado a esto debían llevar a cabo en 60 minutos sus respectivos platos y únicamente ir una sola vez a la despensa.

Michelle, Andrea y Nicolás, en riesgo de salir de MasterChef tras obtener el delantal negro. (Foto Canal RCN).

La receta asignada al equipo de Michelle, Andrea y Nicolás fue el Quiche de espinaca y les fue restado un minuto, el cual fue el que se demoraron en adivinar qué receta debían preparar.

Al tener clara su receta, Michelle, Andrea y Nicolás se dispusieron a llevar a cabo la preparación, pero tuvieron diversas dificultades que terminó pasándoles factura.

¿Por qué Michelle, Andrea y Nicolás se llevaron delantal negro en MasterChef?

Al presentar su preparación ante el estricto jurado de MasterChef Colombia conformado por Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría, recibieron diversos comentarios pocos positivos.

MasterChef: el difícil reto que dejó a Michelle, Andrea y Nicolás con el delantal negro. (Foto Canal RCN).

Su plato llamado ‘Quiche cundi-suizo’ consistía en una tarta dulce y salada que no le agradó al jurado de MasterChef Celebrity.

Belén Alonso manifestó que el contraste que habían intentado hacer no le funcionaba, opinión con la que estuvo de acuerdo Jorge Rausch. El chef manifestó que el uso de masa de galleta no era el adecuado ya que existía la masa para el quiche que no llevaba dulce.

En cuanto a Nicolás de Zubiría mencionó que lamentaba el uso de los ingredientes poco adecuados ya que visualmente se veía muy bien.

Tras varios minutos de deliberación, Belén Alonso fue la encargada de revelar que ellos tres eran los participantes que debían portar delantal negro en esta ocasión y unirse a Carolina Sabino, quien quedó en riesgo tras intercambiar su lugar involuntariamente con Jorge Herrera.

“El delantal negro es para ustedes tres Michelle, Andrea y Nicolás”

Al escuchar el veredicto, Andrea hizo inesperada petición al jurado para que fuera solo a ella a quien le pusieran delantal negro ya que había sido quien utilizó la masa equivocada en la preparación.