La influenciadora Melissa Gate reaccionó sobre la tercera función en La casa de los famosos Colombia luego de ver escenas de ella.

La creadora de contenido fue una de las protagonistas de las imágenes que mostraron en la tercera función del cine en La casa de los famosos Colombia, donde el Jefe decidió enseñar cuando habla de Yina Calderón en su paso por La casa de los famosos All-Stars y además está hablando de lo estrategas que son Norma Nivia y Mateo Varela, conocido como Peluche.

La influenciadora fue cuestionada al respecto por los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán y esta señaló que se desconocía.

"Hasta yo me miro y me da vergüenza, la verdad no sé quién es esa mujer, no sé por qué dijo eso, no entiendo nada. Me desconozco, no sé quién esa mujer, eso fueron tres personalidades atrás", dijo.