Melissa sorprendió a los hombres de La casa de los famosos

Este miércoles 19 de marzo se celebra el Día del hombre y las mujeres de La casa de los famosos Colombia dejaron a un lado sus diferencias para preparar una sorpresa a los participantes masculinos del reality. En medio de la actividad, cada una de ellas brindó unas palabras, siendo el mensaje de Melissa Gate el más inesperado, pues una vez más mezcló un poco de su personaje con su personalidad real.

¿Cuál fue el mensaje de Melissa Gate a los hombres de La casa de los famosos Colombia?

Aunque Melissa Gate inició su mensaje calificando a los hombres de la casa como “desgraciados”, rápidamente dejó de lado su personaje para expresarles un sincero agradecimiento. A pesar de haber tenido malas experiencias con el género masculino, afirmó que no todos son iguales.

"Desgraciados... Mentiras, ya me voy a salir del personaje. Desde la persona, les quiero decir que los admiro, me encantan los hombres. Por más mal que me vaya con ustedes, jamás me dejarán de gustar", comentó.

Melissa Gate recordó a su hijo durante el Día del hombre en La casa de los famosos

Durante su discurso, Melissa Gate mencionó a su hijo, quien semanas atrás ingresó a La Casa de los Famosos Colombia para sorprenderla en una dinámica de congelados. “Tengo un hijo hombre, entonces por eso los valoro”,expresó.

En este momento, Melissa combinó su personaje con un mensaje sincero hacia los hombres del reality. Aunque lanzó algunas críticas sobre ciertos comportamientos, también destacó que hay quienes realmente valen la pena.

"Los respeto y, aunque a veces no me traten bien, siempre intento dar lo mejor de mí. Y quiero decir que no todos los hombres son iguales... hay peores. No, mentiras. No todos son iguales, algunos realmente valen la pena y demuestran que podemos creer en ustedes. Así que sigan dándolo todo, haciendo sentir orgullosas a sus madres, porque muchas mujeres dependemos de ustedes”, concluyó.

El sorpresivo mensaje de Melissa Gate en el Día del hombre. (Foto Canal RCN).

Con estas palabras, Melissa dejó claro que, más allá de las diferencias y roces dentro del reality, reconoce y valora a sus compañeros masculinos.