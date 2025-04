La influenciadora Melissa Gate dejó claro a sus seguidores en La casa de los famosos Colombia que espera que la eliminada este domingo 6 de abril sea Laura González.

La creadora de contenido fue interrogada al respecto por el influenciador Emiro Navarro sobre a quién se le posicionará este domingo, día en el que conoceremos al próximo eliminado de la competencia.

Según reveló la paisa lo más coherente es que se posicionará a Laura G, debido a que fue a quien le dio dos puntos en la jornada de nominación.

"Porque si me ponen a escoger entre Karina y Laura, prefiero que se vaya Laura. Me posiciono ante ti y quiero que te vayas porque te metiste con mis 24 pares de zapatos y con mis cosas no se mete nadie, o es que cuántas veces te conté tus zapatos, está súper pendiente, me parece súper atrevida e hiciste comentarios que supuestamente los nuevos tenían más beneficios, entonces muéstralos en la placa", dijo.