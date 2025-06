La eliminación de Mateo Varela ‘Peluche’ de La casa de los famosos Colombia dejó a los semifinalistas con sentimientos inexplicables. Melissa Gate, una de sus grandes amigas, manifestó que su felicidad no está completa al no tenerlo dentro del Top 5.

Luego de que Mateo Varela se despidió de la competencia de La casa de los famosos Colombia para siempre, se definió el nombre de los participantes que conforman el Top 5 y que por ende son semifinalistas de la segunda temporada.

De esta manera, los famosos que conforman el Top 5 son: Melissa Gate, Emiro Navarro y La Toxi Costeña, quienes ingresaron desde el primer día; Altafulla, quien entró a mitad de competencia; y La Jesuu, quien fue resucitada por La Toxi Costeña tras obtener un poder de resurrección.

Una vez se calmaron los ánimos en La casa de los famosos Colombia por la salida de Mateo Varela del reality, Melissa Gate y Emiro Navarro decidieron hacer su sección de ‘Las patrulleras de la noche’ en donde se entrevistaron mutuamente sobre lo que había acabado de suceder.

Gate confesó que no sabía cómo expresar lo que estaba sintiendo ya que aún continuaba en shock tanto por la salida de Mateo Varela, como por el hecho de ingresar al Top 5 de La casa de los famosos Colombia junto a Altafulla y otros participantes.

“Feliz, por un lado, pero triste por el otro… Me siento como en shock, todavía no lo asimilo, no sé cómo me siento; como cuando te echan un baldado de agua fría y tú no te lo esperas”.