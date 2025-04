Melissa Gate bajó de la nube a Altafulla tras coqueteos

Desde su llegada a La casa de los famosos Colombia, Altafulla ha llamado la atención por sus constantes intentos de coqueteo dentro del reality. El joven cantante ya habría mostrado interés en varias participantes que, al parecer, lo han rechazado. Esta vez, en un nuevo acercamiento, intentó conquistar a Melissa Gate, pero la influenciadora lo frenó en seco.

En un nuevo intento por acercarse a Melissa Gate, Altafulla llenó de elogios a la influenciadora llevándose una respuesta completamente desconcertante para él. Pues al parecer el joven cantante no parece entender el personaje que tiene la influenciadora y el que utiliza para responder de manera fuerte y directa.

De esta manera, tras percatarse de la posible estrategia de Altafulla de iniciar un romance en La casa de los famosos Colombia con cualquier participante, Melissa Gate decidió frenarlo en seco al pedirle respeto, ya que no era “plato de tercera mesa”, refiriéndose a Karina García y Laura González, participantes a las que intentó conquistar antes que a ella.

"Insolente, desgraciado, infeliz, a mí me respetas. No pues qué dijo, el plato de tercera mesa; primero Laura, después Karina y ahora su próxima víctima la indefensa de Melissa Gate. Así que dinos querido, ¿te gusta nuestra Melissa Gate o sus porcentajes? Tpu todavía no me conoces, por eso te digo que te falta investigar”