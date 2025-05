Se acerca la eliminación de la semana 17 en La casa de los famosos Colombia 2025. Este domingo 25 de mayo se va a conocer el nombre de participante que le dirá adiós a la producción de convivencia.

Artículos relacionados Talento nacional Cris Valencia se operó el rostro: así luce el cantante tras cambio extremo

En esta oportunidad, son cuatro los famosos que corren riesgo de eliminación: Mateo Varela 'Peluche', Melissa Gate, La Jesuu y Camilo Trujillo. Ante esto, los dos hombres son los que más preocupación tienen y se lo dejaron saber al fiel público del Canal RCN.

¿Por qué Mateo Varela y Camilo Trujillo presienten su eliminación en La casa de los famosos Colombia?

En el comedor de La casa de los famosos Colombia, Mateo y Camilo se sinceraron con Andrés Altafulla, tras el costeño preguntarles quién creían que iba a ser eliminado.

Entre risas, Mateo aseguró que el eliminado está entre él y Camilo. Los dos se mostraron resignados e hicieron su análisis. Por un lado, indicaron que Melissa Gate puede que sea la más votada y, por el otro, ahora La Jesuu está teniendo apoyo.

Mateo Varela y Camilo Trujillo no descartan ser eliminados | Foto del Canal RCN.

"De las dos formas yo sería muy feliz, pero sería un poquito más feliz estando con mi familia", sentenció Camilo Trujillo.

Por su parte, Mateo contestó que no hay que desesperarse porque tarde que temprano van a volver a los brazos de sus familias.

Artículos relacionados Karina García Altafulla cree que Karina García volvió a terminar su relación en La casa de los famosos Colombia

¿Cuándo se acabaría La casa de los famosos Colombia 2025?

Peluche predijo que posiblemente en 15 días todos los famosos estarían fuera del reality del Canal RCN, pues ya la final está cada vez más cerca. Entonces, Camilo recalcó que no se le hace diferente ser eliminado hoy o en 15 días. "No me va a cambiar nada", puntualizó.

Lo cierto de todo es que tanto Camilo como Mateo son conscientes de que uno de ellos podría ser eliminado de La casa de los famosos Colombia 2025. Teniendo en cuenta las actitudes de cada participante, el actor quisiera irse y el deportista quedarse.

Artículos relacionados Yina Calderón Mamá de Altafulla opinó sin tapujos sobre Yina Calderón: "Es envidia y rabia"

La decisión final la toma el público a través de las votaciones en la zona interactiva www.lacasadelosfamososcolombia.com

Recuerda que La casa de los famosos Colombia se encuentra en su recta final y puedes verla a todo momento descargando gratis la app del Canal RCN, clic aquí.