Al comienzo de la décima semana en La casa de los famosos Colombia, el deportista Mateo Varela, también conocido como 'Peluche', se ganó el liderato del formato de convivencia. En efecto, esto trae consigno varias responsabilidades y una de ellas es la nominación.

¿Cómo es la nominación del líder en La casa de los famosos Colombia?

Como líder de la semana, Mateo Varela puede hacer la nominación normal, que consiste en darles dos puntos y un punto a los participantes que desea que queden en riesgo de eliminación, pero a la vez cuenta con el poder de mandar a un famoso directo a la placa.

Además, no está de más detallar que Peluche aseguró una semana más en La casa de los famosos Colombia 2025.

Mateo Varela cuando se convirtió en líder.

¿Por qué el líder Mateo Varela nominó a Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Peluche tuvo varios días para tomar una decisión consiente. El líder habló con algunos, aunque mantuvo el tacto para no decir puntualmente a quién de sus compañeros iba a nominar y poner en la placa. Pues bien, la espera terminó y el habilidoso famoso nominó a Karina García.

De acuerdo con el líder de la décima semana, llegó a esta instancia porque es con la única persona que ha tenido conflictos en el reality, a la vez que le devolvió la nominación de la influenciadora la semana pasada.

"Que me deje en paz, por favor, de verdad", así reaccionó Karina García.

¿Qué pasó entre Mateo Varela y Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025?

Mateo le declaró la guerra a Karina, así que su nominación no fue para nada sorpresiva; de hecho, se venía venir.

Entre Mateo y Karina hay una disputa que parece no tener fin. El modelo le coqueteó a la influencer paisa, pero esto no finiquitó. A partir de ello, cada uno creó su propio romance, mientras que, no dejan de nominarse y lanzarse indirectas. Los dos se han afectado entre sí y no van a descansar hasta que uno sea eliminado del reality del Canal RCN.

