La mamá de la empresaria y modelo Laura González ingresó a La casa de los famosos Colombia en medio de la dinámica de ‘Congelados’ luego de que ella se lo pidiera al Jefe tras el delicado estado de salud de la mujer.

Herlinda, mamá de Laura González ingresó a La casa de los famosos Colombia y le dejó contundentes palabras sobre su labor en el reality.

"Viniste aquí con un fin, tienes que cumplirlo, necesito que te pongas firme, hagas contenido, yo sé que tú puedes, no estés más triste que voy a estar bien, confía en Dios que ´le nos va a sacar de esto. Concentrada en lo tuyo, no digas malas palabras, no se te ve bien, tú eres una dama y lo sabes; por favor concéntrate aquí, aquí está lo tuyo, afuera no hay nada para ti", le dijo.