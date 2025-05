Los familiares del top 6 de La casa de los famosos Colombia llegaron en la noche del 29 de mayo al reality del Canal RCN para recargar de energía a los participantes.

¿Cómo fue la emotiva conversación de Emiro Navarro y su mamá en su reencuentro en La casa de los famosos?

La mamá de Emiro Navarro, Fabiola, le expresó a su hijo que estaba feliz de volver a verlo y compartir con él tras más de cuatro meses sin estar juntos a excepción del 'congelado'.

Cuatro meses sin verte, qué no hace una madre por sus hijos.

Fabiola aseguró que se sentía orgullosa por todo lo que había hecho hasta el momento Emiro en La casa de los famosos Colombia, volviéndole a recordar que ella siempre lo apoyará en sus proyectos.

Amo mucho a mi hijo y quiero apoyarlo en todo, desde que él empezó esto, yo le dije que lo apoyaba y aquí estoy. https://www.youtube.com/watch?v=I6bmZUy8tMM&ab_channel=CanalRCN

¿Por qué la mamá de Emiro Navarro lo regañó por el tema de Camilo Trujillo en La casa de los famosos?

Fabiola aprovechó este momento para 'jalarle las orejas' a Emiro Navarro por no haberle hecho caso a sus consejos la vez que ella lo saludó en el congelado.

Tú no me hiciste caso.

Ante este reclamo, Emiro Navarro no dudó en expresarle a su mamá que ella no podía regañarlo por no hacerle caso porque ella tampoco lo hacía.

Yo le he dicho que no se meta con unos manes y yo no le digo nada. Me viene a predicar y no aplica.

Una reacción que provocó risas en Fabiola, quien prefirió cambiarle el tema a Emiro Navarro y hablar sobre lo que ella pensaba de él antes de La casa de los famosos Colombia.

Mamá de Emiro Navarro lo regañó por Camilo Trujillo. (Fotos Canal RCN)

Mamá de Emiro Navarro le confesó que nunca imaginó verlo en televisión: así reaccionó

Emiro Navarro le expresó a su mamá que sentía que estaba viviendo un sueño desde que llegó a La casa de los famosos Colombia y que no quería que se acabara.

Mami, yo siento que estamos viviendo un sueño.

Fabiola le expresó a su hijo que no solo él estaba viviendo ese sueño, ya que ella y su familia también lo estaban viviendo.

La mamá de Emiro Navarro le expresó que ella sinceramente nunca imaginó que él llegaría algún día a aparecer en la televisión nacional.

La verdad es que sí, porque nosotros nunca pensamos que ibas a llegar a la televisión colombiana. Esto es un sueño y para mí ya eres ganador.

