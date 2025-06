Los participantes de La casa de los famosos Colombia se despidieron de sus familiares.

Después de compartir un emotivo tiempo con sus seres queridos, los participantes tuvieron que despedirse de sus familiares.

La partida generó una gran conmoción en la casa, donde reinaba un ambiente de alegría y unión hasta ese momento.

El primero en despedirse fue el tío Pacho, quien acompañó a La Toxi Costeña y le dedicó unas palabras de apoyo llenas de cariño. Más tarde, fue el turno de la madre de Jesuu, Martha Mosquera, quien también dejó un mensaje muy emotivo para su hija.

Luego se despidió la prima de Melissa, Fernanda Quiroz, a quien la participante acompañó hasta la puerta en una escena cargada de afecto. Siguiendo con ello, la madre de Altafulla, Rosemary Blanco, se despidió de su hijo y le dio unas sentidas palabras de apoyo.

Después, Melisa, la hermana de Mateo Varela, se despidió entre lágrimas y le expresó palabras de aliento para que siga firme en la competencia.

Claramente, la madre de Emiro Navarro. Fabiola, se conmocionó al despedir a su hijo. En su último momento, expresó su agradecimiento a todas las personas presentes.

"Primero darle gracias a Dios por esta oportunidad tan grande...Si se va hoy, pues me lo llevó con orgullo, me siento honrada y darle gracias a sus compañeros.. a él que lo amo, me siento orgullosa, que siga así", expresó Fabiola, la mamá de Emiro.