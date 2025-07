Karola le respondió a Melissa Gate tras llamarla “gorda” y atacarla en entrevista

En redes se armó un rifirrafe entre las influenciadoras Karola, mejor amiga de Emiro Navarro y la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate.

¿Cómo le respondió Karola, mejor amiga de Emiro a Melissa Gate tras atacarla en entrevista de Cami Pulgarín?

La polémica entre las creadoras de contenido Karola y Melissa Gate sigue escalando, y esta vez fue Karola quien decidió romper el silencio y responder con contundencia a los recientes ataques que recibió de Melissa Gate en entrevista con Cami Pulgarín.

En esta entrevista, Melissa Gate se refirió a Karola con comentarios que muchos calificaron como ofensivos, incluyendo una burla relacionada con su aspecto físico y su crítica a su amistad con Emiro Navarro.

No tengo nada que hablar contigo gorda asquer*sa, gorda de envidia (...) Karola no es amiga de Emiro, es una enemiga disfrazada, expresó Melissa Gate.

Melissa Gate y Karola tienen un rifirrafe en redes sociales. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Karola, mejor amiga de Emiro Navarro, luego que Melissa Gate la llamara "gorda"?

Karola ante los comentarios que hizo Melissa Gate en este pódscast no se quedó callada y reaccionó a través de sus historias en Instagram y en una transmisión en vivo.

La mejor amiga de Emiro cuestionó de forma sarcástica lo que le dijo Melissa “¿Gordaaaa? ¿Kilos mortales? ¿Famosa por ti?”, antes de lanzar una serie de declaraciones contundentes que dejaron en evidencia su molestia.

Karola le aseguró a Melissa Gate que sabía que tenía que hablar de ella porque estaba "apagada" tras salir del reality del Canal RCN.

Meli Gate, yo entiendo que saliste de La casa de los famosos y te apagaste, porque estás oscura y negra por dentro.

La amiga de Emiro también le aseguró que ya era "famosa" antes que ella la empezara a mencionar en sus entrevistas, además, frente al tema de Emiro ella la acusó a la antioqueña de aprovecharse de él y de sus seguidores durante el reality.

Princesa, yo amo a Emiro, porque lo amo genuinamente dese hace mucho tiempo, no como tú que lo amas supuestamente porque tenías cuarenta y pico de cámaras detrás tuyo.

¿Cuál fue la advertencia que Karola le hizo a Melissa Gate tras atacarla?

Karola le advirtió a Melissa Gate que no quería verla siguiendo hablando de ella y que por su parte no le respondería más a sus comentarios.

No te sigas metiendo conmigo que me tienes mamada.

En sus historias de Instagram, Karola también se metió con un aspecto físico de Melissa Gate, su cabello, algo que podría provocar una respuesta de la antioqueña próximamente: "Yo no quería, pero me tocó. No sé cómo la voy a peinar si ni casi pelo tiene".