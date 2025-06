Este martes 24 de junio los participantes de MasterChef Celebrity Colombia se enfrentaron a su segundo reto de campo, esta vez con la diferencia de que debían preparar un menú completo. En medio de este, la actriz Luly Bossa vivió un momento inesperado al sufrir un accidente.

Durante el segundo reto de campo en MasterChef Celebrity, luego de que los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso explicaran las reglas y asignaran los turnos de cocina, el equipo rosado integrado por René, Yesenia, Pichingo y Luly Bossa sufrió un inesperado percance.

Mientras lavaba un utensilio que necesitaba para su preparación, Luly Bossa sufrió un accidente que la obligó a abandonar la cocina por unos instantes. Según relató, se trató de un corte profundo ocasionado por unas aspas muy afiladas, lo que requirió atención médica inmediata.

Ay, me corté. Ese berraco se necesitaba con urgencia. No se ve que las aspas están tan al borde y, al meter la mano, el aspa pasó de la yema hasta la uña. Me cogieron cinco puntos, explicó la actriz.