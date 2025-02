En una reciente dinámica que lideraba Yina Calderón dentro de La casa de los famosos, ella le preguntó a Lady Tabares sobre su interés en Karina, una de las participantes del reality. Lady admitió que inicialmente sintió atracción por Karina, pero decidió no profundizar en ese sentimiento debido a las circunstancias dentro de la casa.

Lady Tabares sorprendió al revelar quién le gustaba en La casa de los famosos Colombia

Lady explicó que, aunque Karina le gustaba, notó que la participante estaba interesada en otra persona. Para ella, lo más importante fue respetar esa situación y enfocarse en la competencia, que es el motivo principal por el que decidió entrar al programa.

A mí la nena cuándo entró en el acto me gustó, pero yo creo que uno tiene que tener muy claro las posiciones, obviamente ella estaba interesada en otra persona y uno tiene que ser respetuosos en esas cosas, entonces simplemente es uno dejarla ser y uno seguir su camino y ya porque aquí vinimos fue a una competencia y no a hacer amores.

Lady Tabares reveló por que no lucharía por el afecto de la persona que le gusta

Cuando Yina le preguntó por qué no luchar por ese amor, Lady fue enfática al responder que no está en el programa para competir por mujeres. Aclaró que, aunque Karina le gusta, no está enamorada ni tiene intenciones de forzar una conexión que no sea correspondida. Para ella, el objetivo principal es la competencia y no los vínculos afectivos.

Es que yo no vine acá a competir por mujeres, ella solo me gusta, no es que yo esté enamorada, no es que quedé pues que me muero, no.

Finalmente, Yina le planteó un escenario hipotético a Lady, preguntándole si consideraría la posibilidad de una oportunidad en caso de que fuera Karina quien se acercara a ella con una propuesta más concreta. Ante esta interrogante, Lady respondió de manera clara y directa, asegurando que esa situación no ocurriría.

Jery Sandoval deja la competencia tras recomendación del equipo de psicología

Durante esta misma dinámica, surgió una discusión entre Yaya y Jery Sandoval a raíz de los comentarios de Jery sobre Emiro. La situación escaló cuando Yaya intervino, generando un intercambio de opiniones que llevó a un enfrentamiento entre ambas.

Posteriormente, tras la evaluación del equipo de psicología del programa, se determinó que Jery Sandoval debía abandonar la competencia. Esta decisión estuvo basada en las recomendaciones del equipo profesional, que analizó lo sucedido y tomó medidas en función del bienestar de los participantes.