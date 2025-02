La creadora de contenido, Valentina Ruiz, más conocida como 'La Jesuu' y la empresaria Lady Tabares, llamaron la atención en una reciente dinámica en La casa de los famosos Colombia, donde debían sacar esas verdades que tenían reprimidas frente a alguna situación y/o persona que las hubiera incomodado en la primera semana del reality.

La primera en hacerlo fue la caleña y expresó que no le gustaban las personas que querían aparentar algo que no eran y que ella sabía que la careta no les iba a durar el tiempo que dura el programa. Lady, por su parte, fue directa en decirle a 'La Abuela' que, aunque no tenía nada personal contra ella, no le gustaba cuando buscaba mandarla en tareas dentro de La casa.

¿Cuáles fueron las inconformidades que expresaron La Jesuu y Lady Tabares en La casa de los famosos?

"Lo que no me gusta es las personas que se venden bondadosas, se venden nobles, cuando por dentro sabe perfectamente la clase de #$%&$ que es... obviamente las personas no tienen que actuar ni ser como uno pide que sean, pero son cuatro meses, la careta no te va a durar todo el tiempo, cariño", expresó La jesuu.

Lady, por su parte, antes de dar sus razones, les dejó claro a todos, que la persona de la que iba a hablar le caía muy bien, pero que sí se ha incomodado con la forma en que la quiere mandar. Añadió que le hubiera gustado decírselo a ella personalmente, pero que en vista de que la dinámica le permitió hacerlo, aprovechó la oportunidad.

¿Cómo reaccionaron los famosos ante las inconformidades que expusieron La Jesuu y Lady Tabares en La casa de los famosos?

La primera en reaccionar fue 'La Abuela', quien manifestó que no le importaba lo que Lady ni nadie de la casa pudiera pensar de ella y que no le afectaban esos comentarios.

Aunque la respuesta fue un poco precipitada, las famosas después de la dinámica pudieron hablar un poco más pausadas frente al tema y quedaron en buenos términos dentro de la convivencia del programa.